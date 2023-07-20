Доля пиратства в игровой индустрии России рекордно выросла

XYZ School: две трети российских геймеров играли в пиратские игры за последний год

В России рекордно выросла доля пиратства в игровой индустрии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education).

Согласно опросу организации, две трети — 69 процентов — геймеров хотя бы раз играли в пиратскую игру в 2022 году. 51 процент респондентов признались, что стали чаще использовать пиратские версии игр за последний год. В опросе участвовали 1500 геймеров из всех регионов России.

Лишь семь процентов опрошенных россиян никогда не приобретали игры нелегальным способом. Специалисты XYZ School опасаются, что ситуация на рынке может откатиться на 20 лет назад, когда уровень пиратства достигал 95 процентов.

«Большинство геймеров предпочитают комбинированный подход, покупая понравившиеся новинки различными способами, но отказываясь от оплаты проходных или багованных игр», — отметила операционный директор XYZ School Эмма Юсова.

В середине мая представители онлайн-школы XYZ School рассказали, что большая часть российских геймеров каждый год тратит на игры от 8 до 10 тысяч рублей. Свыше 20 тысяч рублей на видеоигры могут позволить себе 14 процентов игроков.