Россияне рассказали о своих тратах на игры

XYZ School: большая часть россиян тратит на игры 8-10 тысяч рублей ежегодно

Большая часть российских геймеров каждый год тратит на игры от 8 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Согласно опросу, 8-10 тысяч рублей тратят в год 26 процентов опрошенных россиян. 19 процентов геймеров тратят не более 3000 рублей, 18 процентов — от 3000 до 5000, 13 процентов — от 10 до 20 тысяч, 10 процентов — от 5000 до 8000. Свыше 20 тысяч рублей на видеоигры могут позволить себе 14 процентов игроков.

Также в опросе XYZ School геймеры рассказали, как часто обновляют свои игровые девайсы. Большая часть респондентов — 54 процента — приобретают новые ПК или консоли не чаще, чем раз в пять лет. 20 процентов опрошенных обновляют устройства раз в три года, 17 процентов — раз в четыре года. Каждые два года приобретают новые игровые компьютеры и приставки 6 процентов опрошенных, ежегодно — лишь 3 процента геймеров.

Траты на обновление игровых ПК и консолей также разные. 43 процента респондентов готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей, 24 процента — от 100 до 150 тысяч, 22 процента — до 50 тысяч рублей. Лишь 11 процентов опрошенных готовы потратить свыше 150 тысяч рублей.

В ходе опроса представители XYZ School выяснили, что внутриигровые покупки не пользуются спросом у российских геймеров — 52 процента опрошенных не тратят на них деньги. 25 процентов россиян готовы потратить не более 5000 рублей в год, 13 процентов — от 5 до 10 тысяч, 10 процентов — свыше 10 тысяч рублей.

В середине апреля представители XYZ School провели опрос, на основе которого выяснили, что Atomic Heart оказалась любимой отечественной игрой геймеров из России. В топ также вошли Escape from Tarkov, Heroes of Might and Magic V, Pathfinder и «Аллоды».