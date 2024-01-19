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11:42, 19 января 2024Из жизни

Соседи спасли пожилую женщину из пасти крокодила

В Малайзии односельчане спасли 79-летнюю женщину из пасти крокодила

Фото: Rae Wallis / Unsplash

В Малайзии жители деревни спасли пожилую односельчанку, на которую набросился крокодил. Об этом сообщает местное издание The Star.

Инцидент произошел в понедельник, 15 января, в деревне Кампунг-Дамаране, штат Сабах. 79-летняя женщина набирала воду в реке, когда на нее набросилась рептилия. «К счастью, рядом были другие жители деревни. Им удалось спугнуть крокодила», — заявил представитель полиции.

За жизнь пострадавшей развернулась настоящая схватка. Бросившиеся женщине на помощь соседи разделились на две группы: одни вытягивали ее из пасти крокодила, а другие били его руками и палками. В итоге им удалось отбить односельчанку у хищника.

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После этого селяне отнесли ее в безопасное место и вызвали медиков. Те обнаружили у пострадавшей серьезные рваные раны на руках и ногах. Женщину доставили в больницу города Кудат. Сейчас ее жизнь находится вне опасности.

Местный департамент дикой природы был оповещен о появлении рядом с деревней агрессивного крокодила и готовится принять необходимые меры против него.

Ранее сообщалось, что в Австралии девятилетнего мальчика доставили в больницу после нападения крокодила. Ребенок купался на запрещенной территории Национального парка Какаду.

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      Никита Савин
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