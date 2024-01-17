Крокодил набросился на девятилетнего мальчика в национальном парке

В Австралии крокодил напал на мальчика в Национальном парке Какаду

В Австралии девятилетнего мальчика доставили в больницу после нападения крокодила. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в Национальном парке Какаду, Северная территория, в субботу, 13 января. Хищник набросился на ребенка, в результате тот получил серьезные травмы. Пострадавшего было решено доставить в больницу города Дарвин на вертолете.

Как пишет Daily Mirror, рептилия напала на ребенка, когда тот купался в запрещенном месте на территории, закрытой для посетителей.

Врачи рассказали, что мальчик попал к ним «в критическом, но стабильном состоянии». В данный момент его жизни ничего не угрожает. В пресс-службе больницы, куда доставили мальчика, утверждают, что «ему очень повезло спастись».

Ранее сообщалось, что в Индонезии крокодил набросился на девочку, которая пошла на рыбалку со старшими братьями, и расправился с ней. Хищная рептилия утащила ребенка под воду на глазах у ее родственников.