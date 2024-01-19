Отец порнозвезды раскрыл отношение к ее карьере

Отец известной американской порноактрисы Сильвии Сейдж Майк заявил, что, узнав о карьере дочери, он испытал небольшой шок. Отношение к ее работе мужчина раскрыл в подкасте Sexy Funny Raw, видео доступно на YouTube.

По словам отца порнозвезды, хотя он и был в некотором шоке от новости о карьере дочери, но сильно не удивился, поскольку догадывался о том, кем она работает. Мужчина добавил, что в момент, когда узнал о ее профессии, испытал смешанные чувства.

Вместе с тем он заверил, что не намерен убеждать дочь отказаться от ее карьеры. «Ты взрослый человек и будешь делать то, что хочешь делать, а я не собираюсь останавливать тебя. Что бы я ни сказал, это не будет иметь значения», — заявил он, обращаясь к Сейдж. Мужчина также рассказал, что многие друзья знают, что его дочь снимается в фильмах для взрослых, и он периодически шутит с ними на эту тему.

Ранее популярная американская порноактриса Райли Рид заявила, что семья ее мужа, латвийского каскадера Павла Петкуна, с пониманием относится к ее карьере. Она призналась, что семьи ее предыдущих бойфрендов чаще всего резко негативно относились к ней.