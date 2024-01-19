Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы из-за снега и попал на видео

CBS News: самолет American Airlines выкатился за пределы полосы в Нью-Йорке

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нью-Йорка. Инцидент попал на видео, на которое обратил внимание канал CBS News.

Нештатная ситуация произошла около 16:00 по местному времени 18 января (00:00 мск 19 января). Воздушное судно Embraer E145 прибыло из Филадельфии и приземлилось в международной авиагавани Грэйтер Рочестер в Нью-Йорке. При повороте на рулежную дорожку борт заскользил и выехал на грунт.

Представитель авиакомпании сообщил журналистам, что лайнер оказался на земле из-за снега на аэродроме. По данным источника, на борту находились 50 пассажиров, они не пострадали. Уточняется, что людей пришлось высаживать из самолета по трапам прямо на поле.

Ранее самолет авиакомпании Atlas Air сел с отказавшим двигателем в аэропорту Майами и попал на видео. Борт вспыхнул в воздухе, а из его турбины вырвались пламя и искры.

