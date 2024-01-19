Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:13, 19 января 2024Путешествия

Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы из-за снега и попал на видео

CBS News: самолет American Airlines выкатился за пределы полосы в Нью-Йорке

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нью-Йорка. Инцидент попал на видео, на которое обратил внимание канал CBS News.

Нештатная ситуация произошла около 16:00 по местному времени 18 января (00:00 мск 19 января). Воздушное судно Embraer E145 прибыло из Филадельфии и приземлилось в международной авиагавани Грэйтер Рочестер в Нью-Йорке. При повороте на рулежную дорожку борт заскользил и выехал на грунт.

Представитель авиакомпании сообщил журналистам, что лайнер оказался на земле из-за снега на аэродроме. По данным источника, на борту находились 50 пассажиров, они не пострадали. Уточняется, что людей пришлось высаживать из самолета по трапам прямо на поле.

Ранее самолет авиакомпании Atlas Air сел с отказавшим двигателем в аэропорту Майами и попал на видео. Борт вспыхнул в воздухе, а из его турбины вырвались пламя и искры.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Россиянка сломала свекру ребра удлинителем для розеток

      Сатанист открыл заседание окружной администрации воззванием к Сатане

      Собака растерзала кошку в багажном отделении самолета российской авиакомпании

      Тренер Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ

      Ким Кардашьян заподозрили в удалении имплантов на новых фото

      Глава дипломатии ЕС обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

      Украина решила выделить рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

      Лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

      Американский военный заявил о катастрофическом поражении США на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше