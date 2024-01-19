Песков порекомендовал уточнять в Минобороны информацию о самолетах ВС России

Песков перенаправил в Минобороны вопрос о якобы сбитых российских самолетах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о якобы сбитых украинцами самолетах Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я по-прежнему не смогу вам дать какую-то информацию, потому что все-таки это касается хода специальной военной операции и это прерогатива наших военных», — порекомендовал он.

После этого представитель Кремля предложил журналистам уточнить вопрос в российском оборонном ведомстве.

В понедельник Песков уже отвечал на этот вопрос журналистов. Тогда он тоже предложил им обратиться в Минобороны России. «Нет, информации нет. Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — переадресовал вопрос журналистов Дмитрий Песков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.