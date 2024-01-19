Российский миллиардер заявил об ударе американского госдолга по мировым финансам

Дерипаска: госдолг США в 2024 году продолжит расти и сильно ударит по экономике

Растущий госдолг США сильно ударит по мировой экономике и финансам. Своими прогнозами в своем Telegram-канале поделился российский миллиардер Олег Дерипаска.

Для поддержания роста экономики Вашингтону придется значительно увеличить расходы на инфраструктурные проекты. Госдолг США, который уже вырос до 33 триллионов долларов и 120 процентов от ВВП страны, продолжит расти. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики, повышения ключевых ставок и удорожания кредитов это может обернуться проблемами в ближайшие два года.

«Условия рефинансирования будут все хуже на фоне высоких ставок. Рано или поздно этот долг очень сильно ударит как по американской экономике, так и по всей западной финансовой системе. И тем страннее, что никто в Давосе не задается вопросом, как будет решаться проблема американского долга», — заявил Дерипаска.

Ранее миллиардер написал, что после прихода к власти президента Хавьера Милея Аргентина стоит на пороге настоящего социального эксперимента. Он признал, что новый глава государства обладает неоднозначной репутацией, а декларируемые им взгляды не обязательно дадут результат. Тем не менее российским властям стоит брать пример с Милея и тоже хотя бы иногда вспоминать про право частной собственности и свободный конкурентный рынок, заметил предприниматель.