Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:04, 19 января 2024Экономика

Российский миллиардер заявил об ударе американского госдолга по мировым финансам

Дерипаска: госдолг США в 2024 году продолжит расти и сильно ударит по экономике
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Растущий госдолг США сильно ударит по мировой экономике и финансам. Своими прогнозами в своем Telegram-канале поделился российский миллиардер Олег Дерипаска.

Для поддержания роста экономики Вашингтону придется значительно увеличить расходы на инфраструктурные проекты. Госдолг США, который уже вырос до 33 триллионов долларов и 120 процентов от ВВП страны, продолжит расти. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики, повышения ключевых ставок и удорожания кредитов это может обернуться проблемами в ближайшие два года.

«Условия рефинансирования будут все хуже на фоне высоких ставок. Рано или поздно этот долг очень сильно ударит как по американской экономике, так и по всей западной финансовой системе. И тем страннее, что никто в Давосе не задается вопросом, как будет решаться проблема американского долга», — заявил Дерипаска.

Ранее миллиардер написал, что после прихода к власти президента Хавьера Милея Аргентина стоит на пороге настоящего социального эксперимента. Он признал, что новый глава государства обладает неоднозначной репутацией, а декларируемые им взгляды не обязательно дадут результат. Тем не менее российским властям стоит брать пример с Милея и тоже хотя бы иногда вспоминать про право частной собственности и свободный конкурентный рынок, заметил предприниматель.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Названа причина отмены концерта Галкина в Таиланде

      Очевидцы рассказали о вылетавших с мест пассажирах подъемника в Подмосковье

      Домашний кот спас пса от койотов

      Россиян предостерегли от покупки авто за счет маткапитала

      Суд арестовал замминистра российского региона за взятку в 150 миллионов рублей

      Китайский космический грузовик свели с орбиты

      Инструктор ВСУ раскрыл секрет безопасного похода в туалет на передовой

      На Украине пройдет заочный суд над спикером парламента Чечни

      Швейцария рассмотрит снятие санкций с России в случае переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше