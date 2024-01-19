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03:30, 19 января 2024Из жизни

Полицейский признался девушке в «ненамеренном» изнасиловании

В США полицейский изнасиловал девушку и назвал свое поведение ненамеренным
Justin Hain

Justin Hain. Фото: Steelton Borough Police Department

Полицейский из США изнасиловал знакомую и признался, что сделал это ненамеренно. Об этом сообщает People.

38-летнего Джастина Хейна из Пенсильвании, который был офицером в отделении полиции в городе Стилтон-Боро, обвинили в изнасиловании. Согласно показаниям пострадавшей, она и Хейн были знакомы. 10 января 25-летняя девушка вышла из душа, когда Хейн был у нее дома. Он подошел к ней со «странной улыбкой» и начал трогать ее. Девушка сказала, что ей это не нравится, однако это не остановило Хейна. Он схватил ее за волосы, отвел к дивану и вжал ее лицо в подушку, так что она потеряла возможность сопротивляться. После этого мужчина совершил сексуальный акт и покинул дом жертвы.

Девушка сразу обратилась в полицию. Позже она позвонила Хейну, в то время как разговор записывался. Не подозревавший об этом преступник сказал, что «изнасиловал [девушку] ненамеренно». При этом, по его словам, он знал, что ей не нравится его поведение, однако назвал ее нежелание «одной из вещей, которые [его] заводят». После этого Хейна уволили из полиции, арестовали, но позже выпустили под залог.

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