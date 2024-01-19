Раскрыты проблемы тактики НАТО в украинском конфликте

Полковник Кошкин назвал неэффективной тактику НАТО в украинском конфликте

У НАТО нет модели, которая бы описывала то, как победить Россию в военном конфликте. Кроме того, все тактики альянса были выработаны на основании предыдущих конфликтов, которые велись, как правило, с не самыми сильными противниками. Такие причины неудачи тактики НАТО в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин.

«У США, а США — это ключевой элемент НАТО, нет модели, как победить Россию. И особенно на линии боевого соприкосновения на Украине, — подчеркнул военный. — Кроме того, все модели, тактики вырабатывались в соответствии с теми войнами и конфликтами, которые вели американцы и их союзники. В основном, это оцепление квартала, проведение чистки, допросы и выявление местонахождения боевиков. Вот и вся модель».

По словам Кошкина, конфликты в основном велись с государствами, которые не могли оказать полноценного сопротивления, но в случае России такие подходы не работают.

«С помощью кибератак, средств беспилотной авиации уничтожались средства ПВО, разрушались опорные пункты, базы. Затем спецподразделения осуществляли точечные рейды. Но как это может сработать в случае с Россией», — заметил полковник.

Ранее главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил главкому объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной обстановке на фронте. В ходе диалога он рассказал собеседнику, что на фронте сложилась сложная оперативно-стратегическая обстановка.

