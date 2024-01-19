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08:36, 19 января 2024Экономика

Продажи российских ноутбуков взлетели

Fplus: продажи российских ноутбуков выросли вдвое по итогам 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По итогам 2023 года продажи российских ноутбуков выросли вдвое и достигли уровня в 256 тысяч штук. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Fplus.

В денежном выражении показатели утроились и составили 8,4 миллиарда рублей, уточнили эксперты. На этом фоне доля российских брендов на рынке ноутбуков достигла уровня в более чем 8 процентов, заявил бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк. Самыми востребованными российскими брендами стали Digma, Irbis и Fplus.

При этом за 2023 год в Россию с азиатских фабрик под отечественными брендами ввезли в общей сложности более 320 тысяч устройств, что оказалось на 10 процентов больше в сравнении с 2022-м, рассказал представитель одного из производителей компьютерной техники.

Резкий рост реализации российских ноутбуков происходил на фоне снижения продаж зарубежной компьютерной техники. Так, в первой половине 2023 года бывшие лидеры российского рынка ноутбуков — Asus, Lenovo и Aсer — потеряли около половины продаж, а американские Apple, HP и Dell — почти 80 процентов. На это фоне с января по май суммарные продажи этого вида техники в РФ снизились на 11,5 процента и опустились до уровня в 1,26 миллиона штук.

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      Анатолий Акулов
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