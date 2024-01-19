Производителю F-16 и HIMARS предложили инвестировать в оборону Литвы

МИД Литвы предложил производителю F-16 инвестировать в оборону республики

Министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис провел встречу с представителями компании Lockheed Martin и предложил производителю реактивных систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16 инвестировать в оборону республики. Об этом сообщило МИД Литвы на официальном сайте.

«Мы предлагаем лучшие условия для инвестиций в оборонную промышленность Литвы, у нас есть необходимый опыт, и мы надеемся, что оборонные инвестиции Литвы станут основой для ремонта и производства военной техники в Литве», — отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что разговор между главой МИД и представителями Lockheed Martin состоялся во время Всемирного экономического форума в Давосе

Ранее Ландсбергис заявил, что в Литве считают часы до новой эскалации конфликта с Россией. По его словам, сейчас Европа находится в большой опасности.