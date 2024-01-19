Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров

Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать комплекс мер, которые позволят нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров. Об этом говорится в перечне поручений, размещенных на сайте Кремля по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — сказано в документе.

Помимо этого кабмину необходимо будет предложить механизмы использования архивов госорганов и муниципалитетов, а также библиотечных фондов для создания наборов данных, чтобы специалисты машинного обучения могли пользоваться ими безвозмездно.

Глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина ответственным за выполнение этих поручений и попросил представить ему доклад к 1 марта.