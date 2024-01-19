Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:13, 19 января 2024Россия

Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров

Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать комплекс мер, которые позволят нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров. Об этом говорится в перечне поручений, размещенных на сайте Кремля по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — сказано в документе.

Помимо этого кабмину необходимо будет предложить механизмы использования архивов госорганов и муниципалитетов, а также библиотечных фондов для создания наборов данных, чтобы специалисты машинного обучения могли пользоваться ими безвозмездно.

Глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина ответственным за выполнение этих поручений и попросил представить ему доклад к 1 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК России возбудил уголовное дело против главы узбекской диаспоры. В чем обвиняют Усмана Баратова?

      Space X запустила ракету с космическими туристами

      Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров

      Опубликованы новые видео самого сильного обстрела Белгорода ВСУ

      Сын Байдена даст показания в Конгрессе США

      В России рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

      Хуситы заявили о новой атаке на американский корабль

      65-летняя Шэрон Стоун снялась в оголяющем тело наряде для глянца

      Учительницу пожизненно лишили профессии за секс с 15-летним школьников

      США испытали двигатель новой МБР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше