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17:45, 19 января 2024Экономика

В России оценили риски исчезновения бюджетных вин из Италии и Франции

WineRetail: дефицита итальянского и французского вина в России не будет

Фото: rikkia hughes / Unsplash

В ближайшие два года на российском рынке не стоит ожидать дефицита бюджетных вин из Италии и Франции. Так риски исчезновения напитков оценил глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев, его цитирует «Российская газета».

На фоне повышения акциза, запланированного на 1 мая 2024 года, цены на алкоголь вырастут, но не сильно, поэтому спиртное не пропадет с прилавков. На поставки не повлиял даже рост таможенных пошлин — в августе они увеличились с 12,5 до 20 процентов.

«Вино будет дорожать медленнее, чем другие товары, поскольку не относится к товарам первой необходимости. Цены в рознице точно не поднимут сразу на 30-50 процентов, поскольку есть большие товарные запасы, купленные еще по низким ценам, и есть конкуренция между сетями», — заявил Ставцев.

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Некоторые ретейлеры будут искать замену европейским напиткам в ЮАР или Чили, и со временем россияне могут переориентироваться на вино из этих стран. Те, кто хочет и дальше пить вина из Европы, будет тратить на это чуть больше денег, добавил эксперт.

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, из-за повышения акцизов вино из Европы может подорожать с 400-500 рублей до 700-800 рублей. Однако для основных потребителей напитка, женщин из среднего класса, наценка не станет существенной, отметил он.

По словам директора по импорту виноторговой компании Fort Дарьи Сологуб, из-за увеличения сборов в России могут исчезнуть дешевые вина из Италии, Испании и Франции — их заменят напитки из Чили, Аргентины и ЮАР. Вслед за ценами на импортный алкоголь цены поднимутся и у российских поставщиков, что может обернуться падением спроса, предположил сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максим Каширин.

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      Вячеслав Агапов
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