Россиян предостерегли от покупки авто за счет маткапитала

Голикова: приобретение авто за маткапитал может привести к злоупотреблениям

Разрешение тратить материнский капитал для покупки автомобиля может привести к злоупотреблениям с этой мерой поддержки. Такое мнение высказала вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

Такое решение также спровоцирует неэффективное использование бюджетных средств, предостерегла Голикова. По мнению вице-премьера, после приобретения автомобиля за счет маткапитала потребуются дополнительные средства на его содержание. Таким образом, использование маткапитала временно улучшит положение российских семей с детьми, но не обеспечит их устойчивого благосостояния.

Голикова подчеркнула, что региональные власти за счет бюджетов субъектом могут предоставлять семьям дополнительные меры поддержки, включающие различные направления использования средств маткапитала, включая приобретение автомобиля.

В августе 2023 года снять ограничение на использование маткапитала предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами», — отметила он. Депутат добавила, что семьи могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей.

Максимальный размер материнского капитала в России с 1 февраля 2024 года проиндексируют на 7,4 процента, сообщили ранее в Минтруда. Выплаты на рождение первого ребенка вырастут до 630 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка составит 833 тысячи рублей или 202,6 тысячи, если семья уже получала деньги.