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12:41, 16 января 2024Экономика

Назван максимальный размер материнского капитала в России в 2024 году

Максимальный размер маткапитала в России в 2024-м вырастет до 630 тысяч рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Максимальный размер материнского капитала в России с 1 февраля 2024 года индексируют на 7,4 процента. Новые параметры выплат назвали в пресс-службе Министерства труда.

Выплаты на рождение первого ребенка вырастут до 630 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка составит 833 тысячи рублей или 202,6 тысячи, если семья уже получала деньги.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливается ежегодно с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074.

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По словам главы Минтруда Антона Котякова, индексация затронет не только материнский капитал, но также единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную денежную выплату ветеранам, ежемесячную страховую выплату и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа высказался против использования материнского капитала на покупку автомобиля. По его словам, вместо расширения возможностей для использования выплат правительству и Минпромторгу стоит проработать вопрос со льготами по приобретению автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке.

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      Вячеслав Агапов
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