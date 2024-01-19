Россиянам назвали оптимальный способ сохранить накопления

Зампред правления Почта Банка назвал преимущества рублевого вклада на полгода

Наиболее оптимальным способом сохранения средств сегодня становится разделение их на две корзины — рублевый вклад на полгода и накопительный счет, деньги с которого в любой момент можно потратить. Такой совет россиянам о том, как сохранить накопления, дал зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин, пишет «Газета.Ru».

Эксперт посоветовал распределить средства следующим образом: 60 процентов сбережений положить на накопительный счет в рублях, еще 40 процентов — на счет с начислением процента на остаток, доступ к которому можно получить в любой момент.

Длинные депозиты (от года до трех лет) Охорзин назвал «нецелесообразными». Вклад на полгода, по его словам, дает возможность более оперативно реагировать на рыночную ситуацию, в этом его преимущества.

Представитель Почта Банка также заявил о низкой вероятности роста ставок по депозитам в ближайшее время. Сейчас они являются наиболее выгодными, а к весне, с понижением уровня ключевой ставки, будут уменьшаться, спрогнозировал он.

Ранее стало известно, что у россиян стало больше «свободных денег». Если в декабре 2022 года этот показатель составлял 17 процентов, то к декабрю 2023-го он вырос до 19 процентов. Согласно исследованию, речь идет о средствах, остающихся у домохозяйств после всех необходимых трат — покупки продуктов и повседневных товаров, оплаты транспорта и ЖКХ.

