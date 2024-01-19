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11:40, 19 января 2024Среда обитания

Россияне бросились брать ипотеку

С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30 %

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

С начала января 2024 года количество заявок на ипотеку в новостройках в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) выросло на 30 процентов по сравнению с сентябрем 2023 года — самым ажиотажным месяцем. Об этом пишет Forbes со ссылкой на заместителя председателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексея Косякова.

Россияне начали проявлять интерес к финансовым организациям, которые, в отличие от крупных банков, не ввели комиссии для застройщиков и не ужесточили условия для клиентов.

В Абсолют Банке количество заявок в январе по сравнению с декабрем 2023 года выросло примерно в три раза. Повышенный интерес к ипотечным программам также наблюдает банк «Тинькофф».

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О росте числа регистраций сделок также сообщила цифровая платформа «Сделка.РФ», которая собирает данные о заключенных онлайн-сделках купли-продажи жилья с использованием ипотеки. Лидерами по количеству сделок при этом оказались банки «ДОМ.РФ», Абсолют Банк, УБРиР и «Совкомбанк».

Из-за ужесточения условий по ипотеке в 2023 году россияне стали брать ее на первичном и вторичном рынках на 25,6 процента чаще, чем в 2022-м.

Ажиотажный спрос был вызван стремлением взять кредит по более низкой ставке на фоне повышения ключевой Центробанком (ЦБ). Также на рост спроса повлияло ужесточение условий выдачи льготной ипотеки.

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      Мария Черкасова
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