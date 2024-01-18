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20:40, 18 января 2024Среда обитания

Россияне бросились брать ипотеку из-за ужесточения условий

«Известия»: россияне бросились брать ипотеку из-за ужесточения условий по ней
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2023 году россияне брали ипотеку для покупки квартир на первичном и вторичном рынках на 25,6 процента чаще, чем в 2022-м. Причины того, почему граждане бросились оформлять жилищные кредиты, назвали эксперты, опрошенные «Известиями».

По их словам, в начале прошлого года на рост ипотечного кредитования повлияло расширение двух программ — семейной и для IT-специалистов, а также отложенный спрос после непростого 2022 года. Ажиотажный интерес во второй половине года определило стремление россиян взять кредит по более низкой ставке на фоне повышения ключевой, а также ужесточения властями условий выдачи льготной ипотеки. Наконец, в минувшем году некоторые граждане решили взять ипотеку, чтобы конвертировать накопления в недвижимый актив.

Ранее 18 января стало известно, что россиянам начали чаще отказывать в ипотеке.

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      Полина Кислицына
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