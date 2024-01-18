Россиянам стали отказывать в ипотеке
В начале января 2024 года россиянам в 35 процентах случаев отказывали по онлайн-заявкам на ипотеку, сообщает РБК со ссылкой на директора по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольгу Сидоренко.
При этом в декабре 2023 года доля таких отказов составляла 17 процентов. По словам Сидоренко, рост числа отказов является следствием изменения политики крупнейших банков по выдаче кредитов с господдержкой.
Почти четверть ипотечных заявок от россиян (23 процента) с начала года вовсе оставались без ответа от кредиторов. Сидоренко также отметила снижение лимитов, на которые россиянам одобряют займы. «Средняя сумма одобрения — порядка трех миллионов рублей», — указала она.
Ранее в Центробанке увидели риски во взимании банками комиссии с застройщиков при льготной ипотеке.
Там указали, что выдача кредитными организациями льготных кредитов на жилье только у девелоперов, которые платят комиссию, отрицательно скажется на рынке — снизит прозрачность, ослабит конкуренцию, увеличит сегментированность ипотечных рынков и проектного финансирования.