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16:00, 18 января 2024Среда обитания

Россиянам стали отказывать в ипотеке

В январе доля отклоненных заявок на ипотеку выросла до 35 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В начале января 2024 года россиянам в 35 процентах случаев отказывали по онлайн-заявкам на ипотеку, сообщает РБК со ссылкой на директора по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольгу Сидоренко.

При этом в декабре 2023 года доля таких отказов составляла 17 процентов. По словам Сидоренко, рост числа отказов является следствием изменения политики крупнейших банков по выдаче кредитов с господдержкой.

Почти четверть ипотечных заявок от россиян (23 процента) с начала года вовсе оставались без ответа от кредиторов. Сидоренко также отметила снижение лимитов, на которые россиянам одобряют займы. «Средняя сумма одобрения — порядка трех миллионов рублей», — указала она.

Ранее в Центробанке увидели риски во взимании банками комиссии с застройщиков при льготной ипотеке.

Там указали, что выдача кредитными организациями льготных кредитов на жилье только у девелоперов, которые платят комиссию, отрицательно скажется на рынке — снизит прозрачность, ослабит конкуренцию, увеличит сегментированность ипотечных рынков и проектного финансирования.

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      Мария Черкасова
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