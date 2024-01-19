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19:15, 19 января 2024Среда обитания

Россияне скупили жилье в одной стране

Россияне в 2023 году заняли первое место по спросу на недвижимость в Турции

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Россияне в 2023 году заняли первое место по спросу на недвижимость в Турции среди иностранцев, следует из данных, опубликованных Бюро статистики страны (TUIK). Они приобрели более 10,5 тысячи объектов, тогда как граждане Ирана купили почти 4,3 тысячи объектов, а Ирака — 1,9 тысячи.

Интерес россиян к Турции действительно высокий, рассказала «Ленте.ру» заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова. «По прогнозам наших аналитиков, в 2024 году такое положение дел сохранится», — спрогнозировала она.

Большое воздействие на рынок турецкого жилья сейчас оказывают законодательные изменения, добавила спикер. Вероятно, они будут влиять на географические предпочтения инвесторов, в том числе из России, покупающих турецкую недвижимость для получения ВНЖ и собственного проживания, допустила Гребенщикова.

По ее словам, в этом году может увеличиться количество объектов, приобретаемых россиянами в развитых городах-миллионниках, таких как Стамбул и Измир. Это связано с тем, что кадастровая стоимость жилья в этих городах является достаточно высокой, пояснили в Mayalanya Group.

О том, что в Турции изменили требования к ВНЖ при покупке недвижимости, стало известно осенью 2023 года. Минимальная стоимость жилья, позволяющая инвесторам оформлять вид на жительство в стране, с 16 октября была увеличена до 200 тысяч долларов.

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      Лилиана Набиуллина
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