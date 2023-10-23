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14:23, 23 октября 2023Среда обитания

Оценены последствия ужесточения выдачи ВНЖ в Турции

РБК: российскому спросу на жилье в Турции предрекли падение

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Спрос на жилье в Турции со стороны россиян упадет на фоне ужесточения условий выдачи вида на жительство (ВНЖ) иностранцам при покупке недвижимости. Так последствия новых правил оценили эксперты РБК.

Заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова отметила, что в первую очередь снижение спроса коснется Антальи и Аланьи, где цены на жилье относительно низкие. В такие крупных городах, как Стамбул и Измир, недвижимость была достаточно дорогой до нововведений, поэтому для желающих купить объект здесь увеличение порога стоимости жилья не станет проблемой.

Директор офиса Tranio в Турции Павел Тимошенко также заявил о вероятном снижении российского спроса. При этом он отметил, что сделок с чеком ниже 150-200 тысяч долларов в иностранном сегменте немного. По словам эксперта, за повышением порога стоимости жилья для получения ВНЖ может последовать и повышение минимальной стоимости недвижимости для получения гражданства за инвестиции.

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Гребенщикова считает, что с помощью ужесточения турецкие власти хотят пресечь миграцию несостоятельных граждан и сохранить этническую целостность в период, когда миграция усилилась. Новые условия приведут к смене портрета покупателя: недвижимость будут покупать более осознанные инвесторы. Однако измениться придется и рынку, чтобы иметь возможность предоставить более качественный сервис.

Ранее стало известно, что Турция повысила минимальную стоимость недвижимости для получения ВНЖ до 200 тысяч долларов. Правила коснутся тех, кто приобрел жилье после 16 октября.

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      Александра Качан
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