Россиянка описала одну из самых процветающих стран фразой «бомжи уже достали»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и рассказала, что в этой стране остро стоит проблема бездомности. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Согласно индексу Легатиум института (Legatum Prosperity Index), Новая Зеландия входит в топ-10 самых процветающих стран мира. Тем не менее из-за растущей стоимости жизни многим людям недвижимость становится недоступна. «Бомжи нас здесь уже достали!» — такой фразой описала Ершова свои впечатления.

Она добавила, что новозеландцы оказываются на улицах из-за проблем с психическим здоровьем и насилия в семьях. «Ненормальных еще больше, чем просто мирных бомжей. Такие люди пугают всех окружающих своими непредсказуемыми выкриками», — рассказала блогерша.

Кроме того, в Новой Зеландии она увидела много беспризорных детей, которые дебоширят на улицах, воруют и бьют витрины. Ершова уточнила, что полиция бессильна против хулиганов, а правительству страны решить проблему не удается.

Ранее эта же тревел-блогерша оценила расходы на жизнь в Новой Зеландии. По ее подсчетам, житель страны тратит около 12-13 тысяч рублей ежедневно.