Россиянка проснулась в купе с кровью на белье и заявила об изнасиловании

Пассажирка поезда до Перми обвинила попутчика в насилии из-за крови на белье

Россиянка проснулась в поезде со следами крови на белье и обвинила попутчика в насилии. Позже выяснилось, что кровь была менструальной, сообщило издание Baza.

По данным источника, 41-летняя Ольга (имя изменено) ехала из Нового Уренгоя в Пермь. Вместе с ней в купе был мужчина, который представился экстрасенсом и заявил, что умеет творить чудеса. В пути он стал приставать к пассажирке, но та отказала ему в близости.

По словам Ольги, дальше все было как в тумане, а наутро она проснулась с болью в животе и следами крови на белье. Будучи девственницей, россиянка подумала, что попутчик, который в это время спокойно спал, изнасиловал ее.

18 января женщина обратилась в полицию. В ходе экспертизы медики сделали вывод, что девственная плева Ольги не нарушена, а кровь была менструальной. Отмечается, что писать заявление россиянка передумала.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош в аэропорту Волгограда. Он начал приставал к попутчикам и ругался матом, а потом избил сотрудницу полиции, которая пыталась его успокоить.