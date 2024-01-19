Российские четвероклассники попытались ограбить кассу автовокзала

В Большом Камне два четвероклассника попытались ограбить автовокзал

Прокуратура организовала проведение проверки из-за попытки двух несовершеннолетних ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень. Об этом в пятницу, 19 января, в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Приморского края.

По данным надзорного ведомства, проверку начали из-за публикации в СМИ видео на котором два четвероклассника зашли в пустое здание автовокзала. Они потребовали у женщины-кассира деньги, но та указала им на экраны связанные с системой видеонаблюдения в здании. Осознав, что их сняли на видео, подростки сбежали с места ЧП. Прокуратура выяснила, что неудавшимися грабителями стали два ученика четвертого класса 2013 года рождения.

Ранее никто из них на учетах не состоял, они воспитываются в семьях, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Тем не менее в ходе проверки, отдельное внимание будет уделено воспитанию и обеспечению нормального развития детей законными представителями. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

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