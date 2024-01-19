Российские полицейские пресекли контрабанду опасных препаратов для похудения

В КЧР полицейские пресекли контрабанду препаратов для похудения с сибутрамином

В Карачаево-Черкесии (КЧР) полицейские пресекли контрабанду препаратов для похудения с сибутрамином. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 60-летнюю жительницу аула Икон-Халк задержали при получении очередной партии товара на почте. Всего изъято десять металлических коробок с капсулами внутри. В них содержится 120 граммов субутрамина.

Полицейские выяснили, что женщина сбывала опасные препараты по почте. Возбуждено дело по части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ. Сейчас силовики устанавливают других причастных к преступлению.

Ранее стало известно, что женщина пыталась вывезти из России в Грузию пробирки с яйцеклетками на 2,5 миллиона рублей.