Силовые структуры
Российские полицейские пресекли контрабанду опасных препаратов для похудения
В КЧР полицейские пресекли контрабанду препаратов для похудения с сибутрамином
В Карачаево-Черкесии (КЧР) полицейские пресекли контрабанду препаратов для похудения с сибутрамином. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.
По данным ведомства, 60-летнюю жительницу аула Икон-Халк задержали при получении очередной партии товара на почте. Всего изъято десять металлических коробок с капсулами внутри. В них содержится 120 граммов субутрамина.
Полицейские выяснили, что женщина сбывала опасные препараты по почте. Возбуждено дело по части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ. Сейчас силовики устанавливают других причастных к преступлению.
Ранее стало известно, что женщина пыталась вывезти из России в Грузию пробирки с яйцеклетками на 2,5 миллиона рублей.