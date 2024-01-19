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14:10, 19 января 2024Силовые структуры

Российские следователи объявили в международный розыск украинского командира

В России объявили в розыск полковника ВСУ Келембета за убийства жителей Донбасса
Александр Келембет

Александр Келембет. Кадр: Кременчуцькі Новини / YouTube

Российские следователи объявили в международный розыск командира 107-го реактивного артиллерийского полка полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Келембета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Украинский командир обвиняется в расправах над мирными жителями Донбасса.

Ранее МВД России объявило в розыск поддержавшего Украину бывшего вице‑президента Газпромбанка Игоря Волобуева (внесен в реестр иноагентов) по уголовной статье. До этого он высказывался против проведения специальной военной операции и вступил в подразделение ВСУ.

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