Россия объявила в розыск поддержавшего Украину бывшего топ-менеджера банка

МВД России объявило в розыск экс-вице-президента Газпромбанка Волобуева

МВД России объявило в розыск бывшего вице‑президента Газпромбанка Игоря Волобуева (внесен в реестр иноагентов) по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

13 октября 2023 года Минюст внес экс-топ-менеджера кредитной организации в список иностранных агентов. Он высказывался против проведения специальной военной операции и вступил в подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Волобуев, по данным Минюста, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

9 января сообщалось, что МВД России переобъявило в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Согласно базе розыска ведомства, его разыскивают по статье Уголовного кодекса России. Ее название не указано. В особых приметах указывается, что предыдущая карточка розыска с делом от 2015 года была изъята.