Российские туристы поедут кататься на лыжах в одной из самых закрытых стран мира

Первую группу из 100 россиян набрали для поездки на горнолыжный курорт КНДР

Первую туристическую группу из 100 россиян набрали для поездки на горнолыжный курорт в Северной Корее. Об этом сообщило агентство по туризму Приморского края в Telegram-канале.

Отмечается, что путешественники поедут кататься на лыжах в одной из самых закрытых стран мира из Владивостока. В группу вошли жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Калининграда, Рязани, Владикавказа, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми и регионов Дальнего Востока.

Известно, что путешествие на курорт Масикрен организует туроператор «Восток Интур». Поездка в КНДР состоится с 9 по 12 февраля и обойдется туристам в 750 долларов (67 тысяч рублей). В пакет включены виза, перелет, проживание с завтраками и экскурсии.

Ски-пассы отдыхающие будут оплачивать самостоятельно. Так, один день катания без аренды экипировки обойдется в 42 доллара (3,8 тысячи рублей), три дня — 114 долларов (10 тысяч). Протяженность трасс на курорте составляет от 682 до 5091 метров.

Ранее стало известно, что Северная Корея решила развивать туризм с Приморьем и разработала предложения по сотрудничеству для российских компаний. Помимо горнолыжного курорта, страна предложила россиянам пляжный отдых и посещение исторических достопримечательностей.