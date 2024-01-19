Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось о 17 групповых ударах, нанесенных за неделю в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В период с 13 по 19 января (...) Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами», — отчитались в министерстве.

Атака проводилась по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), которые ремонтировали вооружение и технику, а также изготавливали боеприпасы, порох и беспилотные летательные аппараты. Помимо того, под удары попали пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удары по украинским военнослужащим в опорных пунктах на передовых позициях под Артемовском. По информации Минобороны, потери украинской стороны были сопоставимы с численностью взвода.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.