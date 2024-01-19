Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 19 января 2024Россия

Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось о 17 групповых ударах, нанесенных за неделю в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В период с 13 по 19 января (...) Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами», — отчитались в министерстве.

Атака проводилась по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), которые ремонтировали вооружение и технику, а также изготавливали боеприпасы, порох и беспилотные летательные аппараты. Помимо того, под удары попали пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удары по украинским военнослужащим в опорных пунктах на передовых позициях под Артемовском. По информации Минобороны, потери украинской стороны были сопоставимы с численностью взвода.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Гособвинение запросило срок для обвиняемой в терроризме Треповой

      Обнаружен новый вид древней кошки

      ФСБ задержала замминистра российского региона со взяткой в 150 миллионов рублей

      Эквадор на фоне кризиса окажет помощь Украине

      Посол Франции покинул здание МИД России

      Мартич из «Пасош» подал апелляцию на выдворение из России

      Экономике одной страны спрогнозировали хороший год

      Зеленский и премьер Албании обсудили военное сотрудничество

      Полковника ВСУ задержали по подозрению в коррупции

      Еще одного фигуранта дела об избиении прохожих в Белгороде арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше