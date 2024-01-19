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18:13, 19 января 2024Россия

Российские войска за неделю отбили 25 атак противника на купянском направлении

Российские войска за неделю отразили 25 атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За минувшую неделю российские военнослужащие отбили 25 атак противника на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

За указанный период штурмовать российские позиции пытались сразу несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Попытки прорвать российскую оборону они предприняли в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области.

Недельные потери ВСУ на указанном направлении превысили 560 человек. Помимо этого, российские войска уничтожили 10 танков противника, восемь единиц прочей бронетехники и восемь артиллерийских орудий.

19 января Минобороны сообщило о применении гиперзвукового оружия для удара по Украине. В период с 13 по 19 января по выявленным объектам были нанесены удары с применением авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Все цели были поражены.

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      Алан Босиков
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