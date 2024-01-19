Российские войска за неделю отбили 25 атак противника на купянском направлении

Российские войска за неделю отразили 25 атак ВСУ на купянском направлении

За минувшую неделю российские военнослужащие отбили 25 атак противника на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

За указанный период штурмовать российские позиции пытались сразу несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Попытки прорвать российскую оборону они предприняли в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области.

Недельные потери ВСУ на указанном направлении превысили 560 человек. Помимо этого, российские войска уничтожили 10 танков противника, восемь единиц прочей бронетехники и восемь артиллерийских орудий.

19 января Минобороны сообщило о применении гиперзвукового оружия для удара по Украине. В период с 13 по 19 января по выявленным объектам были нанесены удары с применением авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Все цели были поражены.

