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16:37, 19 января 2024Россия

Российские гиперзвуковые «Кинжалы» поразили цели на Украине

Минобороны сообщило о применении гиперзвукового оружия при ударе по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские войска применили гиперзвуковое оружие для удара по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным министерства, в период с 13 по 19 января Вооруженные силы России применили авиационные ракетные комплексы «Кинжал» для атаки по выявленным целям.

В результате применения оружия все цели были поражены, отметили в военном ведомстве.

17 января Минобороны России сообщило об ударе по лагерю иностранных наемников на службе Вооруженных сил Украины, расквартированных в Харькове. В результате попадания здание, в котором укрывались наемники, было полностью уничтожено. Невозвратные потери противника составили более 60 человек, еще более 20 были ранены, добавили в Минобороны.

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      Алан Босиков
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