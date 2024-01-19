Российские гиперзвуковые «Кинжалы» поразили цели на Украине

Минобороны сообщило о применении гиперзвукового оружия при ударе по Украине

Российские войска применили гиперзвуковое оружие для удара по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным министерства, в период с 13 по 19 января Вооруженные силы России применили авиационные ракетные комплексы «Кинжал» для атаки по выявленным целям.

В результате применения оружия все цели были поражены, отметили в военном ведомстве.

17 января Минобороны России сообщило об ударе по лагерю иностранных наемников на службе Вооруженных сил Украины, расквартированных в Харькове. В результате попадания здание, в котором укрывались наемники, было полностью уничтожено. Невозвратные потери противника составили более 60 человек, еще более 20 были ранены, добавили в Минобороны.