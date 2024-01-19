Российские женщины оказались в два раза реже мужчин готовы делиться премией

SuperJob: женщины в два раза реже мужчин доносят премию до дома

Российские женщины оказались в два раза реже мужчин готовы делиться полученной на работе премией со своим супругом. Такие результаты исследования привел сервис по поиску работы SuperJob.

Оставляют деньги себе 27 процентов женщин и только 13 процентов мужчин. Вовсе не расскажут второй половине о внеплановой выплате 6 и 5 процентов из них соответственно.

Три четверти россиян все же готовы поделиться не только радостью от дополнительной выплаты, но и донести домой сами деньги. Еще 14 процентов расскажут о самом факте премии, но тратить ее будут самостоятельной, а 6 процентов опрошенных предпочтут сохранить внезапный доход в секрете. Интересно, что россияне старшего возраста (от 45 лет) оказались чаще готовы делиться радостной новостью и финансами, чем более молодые респонденты.

Исследование проведено в период с 12 по 17 января 2024 года. В опросе сервиса приняли участие 1600 состоящих в браке россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин (34 процента) 1967 года рождения и моложе не знает принципы формирования и расчета пенсии. Ровно столько же не знают, как оценить современную российскую пенсионную систему, а 28 процентов считают ее некорректной. Лишь пять процентов признались, что считают нынешнюю пенсионную формулу справедливой и согласны с ней.