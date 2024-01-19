Российской школьнице оторвало кисти рук взрывом зарядки от телефона

В Иркутской области школьнице оторвало кисти рук взрывом зарядки от телефона

В Иркутской области зарядное устройство от телефона взорвалось в руках у школьницы. Девочка потеряла кисти обеих рук, пишет Telegram-канал «112».

По его данным, девочка играла в онлайн-игру на телефоне когда он заряжался. В это время ее мать смотрела телевизор с тремя детьми, а отец занимался делами по хозяйству. После взрыва вся семья прибежала на кухню и увидела лежащую на полу девочку в крови. Она также получила рваные раны головы, грудной клетки, живота и ног. Мать пострадавшей вызвала скорую и поехала навстречу медикам.

Школьницу экстренно прооперировали, медики извлекли из ее тела осколки пластика от зарядки. Предварительно, взрыв произошел, когда девочка хотела отключить блок питания от электросети — тогда случилось короткое замыкание. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге в рюкзаке у студента энергетического техникума взорвался блок портативной зарядки. На снятых очевидцем кадрах видно, как из сумки в руках подростка идут клубы дыма. Внезапно рюкзак загорается и начинает искриться, из его дна вырывается пламя.