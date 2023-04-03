Взрыв зарядки в рюкзаке российского студента сняли на видео

Взрыв зарядки в рюкзаке студента в Екатеринбурге сняли на видео

В Екатеринбурге в рюкзаке у студента энергетического техникума взорвался блок портативной зарядки. Произошедшее попало на видео, запись публикует издание E1.

На снятых очевидцем кадрах видно, как из сумки в руках подростка идут клубы дыма. Внезапно рюкзак загорается и начинает искриться, из его дна вырывается пламя. Россиянин пытается потушить дымящуюся сумку об пол, не выпуская ее из рук.

Затем раздается звук взрыва и предмет снова воспламеняется. Когда пламя гаснет, студент уходит из кадра вместе с дымящимся рюкзаком.

После того как в техникуме сработала сигнализация, в учебное учреждение были направлены спасатели. В пресс-службе регионального управления МЧС России изданию объяснили, что причиной случившегося стал хлопок переносного аккумулятора. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина погиб после того, как поставил на подзарядку электросамокат. Аккумулятор устройства взорвался, и в квартире начался пожар.