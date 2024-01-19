Сбивший пять человек на остановке в Москве водитель объяснился

Сбивший пять человек в Москве водитель заявил, что его занесло после снегопада

Водитель «Нивы» Алексей Конов, сбивший пять человек на остановке в Москве, объяснил, что его автомобиль занесло после сильного снегопада. Свою версию о причине ДТП мужчина рассказал Telegram-каналу Shot.

Как пишет издание, всех пострадавших увезла скорая помощь. 22-летний водитель заявил, что очень переживает из-за аварии.

Также появилась фотография с места происшествия. На ней видно машину Конова, которая практически не пострадала — у нее разбита одна передняя фара.

Автомобиль «Нива» влетел в остановку с людьми в столичном районе Марьино утром 19 января. Информации о состоянии пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Барнауле водитель легковой машины также въехал в автобусную остановку с людьми. Пострадали шесть человек, одного из них спасти не удалось. Как выяснилось, ДТП произошло из-за того, что владелец Toyota Corolla не справился с управлением.