В Москве автомобиль влетел в остановку с людьми
В Марьино автомобиль «Нива» влетел в остановку, где находились люди. О происшествии в Москве сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, пострадали четыре человека, двух из них госпитализировали. Авария произошла на Новочеркасском бульваре, ее обстоятельства выясняются. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Дополнение: столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале впоследствии сообщила о пяти пострадавших. Данных об их состоянии не приводится.
Ранее в Барнауле Алтайского края водитель легковушки протаранил автобусную остановку. Пострадали шесть человек, одного из них спасти не удалось.
До этого в Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми. В результате пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу с различными травмами. Госавтоинспекция проводила проверку по данному факту.