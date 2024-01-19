В Москве автомобиль влетел в остановку с людьми

В Москве «Нива» влетела в остановку с людьми, пострадали четыре человека

В Марьино автомобиль «Нива» влетел в остановку, где находились люди. О происшествии в Москве сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, пострадали четыре человека, двух из них госпитализировали. Авария произошла на Новочеркасском бульваре, ее обстоятельства выясняются. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Дополнение: столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале впоследствии сообщила о пяти пострадавших. Данных об их состоянии не приводится.

Ранее в Барнауле Алтайского края водитель легковушки протаранил автобусную остановку. Пострадали шесть человек, одного из них спасти не удалось.

До этого в Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми. В результате пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу с различными травмами. Госавтоинспекция проводила проверку по данному факту.