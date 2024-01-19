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15:03, 19 января 2024Россия

Семья участника СВО из пяти человек отравилась угарным газом в регионе России

Глава Тывы Ховалыг: в Вавилинском затоне пять человек отравились угарным газом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Вавилинском затоне в Кызыле семья участника СВО из пяти человек отравилась угарным газом. О происшествии в микрорайоне Тывы сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

По его информации, 14-летнюю девочку и грудного ребенка врачи не смогли спасти. Еще одного ребенка и его родителей доставили в больницу, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Известно, что отец троих детей, проживающий в квартире, служит по контракту и недавно вернулся из зоны проведения СВО.

«По словам родственников, семья жаловалась на проблемы с печкой. Собирались провести чистку. Это очень опасная ситуация, возникающая в частных домах. Поэтому крайне важно продолжить нашу работу по установке пожарных извещателей и датчиков угарного газа», — сообщил губернатор.

Ранее в дагестанском городе Каспийск четыре ребенка и один взрослый пострадали, надышавшись угарным газом. Причиной инцидента стало отсутствие дымохода у водонагревательной колонки.

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      Анастасия Шейкина
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