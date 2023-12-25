В Дагестане четыре ребенка отравились угарным газом

В дагестанском Каспийске четыре ребенка и один взрослый отравились угарным газом

В дагестанском городе Каспийск четыре ребенка и один взрослый пострадали, надышавшись угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ведомстве разъяснили, что причиной инцидента стало отсутствие дымохода от водонагревательной колонки.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Будет дана оценка соблюдению требований по использованию газового оборудования, а также соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Самарской области четыре человека не выжили после отравления угарным газом.

Еще раньше в Волгограде трое детей отравились угарным газом. Их нашли лежащими без сознания и госпитализировали. В стационар несовершеннолетние поступили в состоянии средней степени тяжести.