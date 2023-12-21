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07:11, 21 декабря 2023Россия

Четыре человека отравились угарным газом в российском регионе

В Самарской области четыре человека не выжили после отравления угарным газом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Четыре человека отравились угарным газом в городском округе Отрадный в Самарской области. Об этом сообщил источник «Известий».

Врачи не смогли спасти пострадавших. Предварительно, среди них есть ребенок. Более подробных данных о причинах случившегося не приводится, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Нижегородской области три человека отравились угарным газом. Вечером 14 декабря жители одного из домов в селе Починки почувствовали себя плохо и обратились за помощью. Пострадавших доставили в больницу.

До этого похожий случай произошел в Волгограде, где трое детей отравились угарным газом. Их нашли лежащими без сознания и госпитализировали. В стационар дети поступили в состоянии средней степени тяжести.

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      Анастасия Шейкина
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