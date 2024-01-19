Ситуацию на Тамбовском пороховом заводе после сообщений об атаке ВСУ оценили

Губернатор Егоров сообщил, что Тамбовский пороховой завод работает штатно

Тамбовский пороховой завод, о попытке атаки на который ранее сообщали СМИ, работает штатно. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в беседе с ТАСС.

По его словам, предпринимаются все меры для обеспечения безопасности жителей региона. «Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем», — дал свою оценку губернатор.

Ранее стало известно, что ночью 18 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске. Предположительно, целью беспилотника был цех №3, где смешивают продукцию, однако дрон упал рядом со строением на Проспекте Труда. Летательный аппарат нашли сотрудники завода, дежурившие ночью. Разрушений нет.

Тамбовский пороховой завод находится в 500 километрах от границы с Украиной. Предприятие занимается выпуском боеприпасов и спецхимии.