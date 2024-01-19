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09:01, 19 января 2024Забота о себе

Реабилитолог развеял популярный миф о сколиозе

Реабилитолог Бабыдов: сколиоз заключается не только в асимметричной осанке

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Сколиоз заключается не только в асимметричной осанке, он представляет сложное заболевание, которое сопровождается «скручиванием» позвонков. Кроме того, сколиоз требует обязательного лечения, рассказал в интервью «Газете.Ru» реабилитолог Евгений Бабыдов.

По словам эксперта, нужно различать два недуга: сколиотическое нарушение осанки (асимметричная осанка) и сколиотическая болезнь.

Как объяснил Бабыдов, первое представляет собой «визуальный косметический дефект». У человека могут быть разной высоты плечи, наклон таза и прочие проявления асимметрии, которые присутствуют и при сколиотической болезни.

«Но при этом заболевании наблюдается еще и поворот тел позвонков относительно друг друга и деформации тел позвонков», — отметил эксперт.

Евгений Бабыдов уточнил, что сколиотическую болезнь можно заметить по внешним признакам, но подтверждается заболевание только с помощью рентгена. Кроме того, по словам эксперта, помимо рентген-обследования, существует компьютерная оптическая топография.

Реабилитолог уточнил, что асимметричная осанка не так часто сопровождается явной болью, особенно в детском и подростковом возрасте. Однако при сколиотической болезни структурные изменения ребер и позвонков могут сопровождаться прогрессирующими болевыми ощущениями.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что некоторые виды физических упражнений могут оздоровить позвоночник и выправить осанку. По ее словам, здоровью спины поможет комплекс упражнений, тренирующий и растягивающий все поддерживающие спину мышцы.

Чиркова также предупредила, что неправильная осанка отрицательно влияет на работу внутренних органов и систем, вызывает бессонницу, головные боли, изжогу и не только.

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      Марина Совина
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