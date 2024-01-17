Терапевт подсказала полезные для позвоночника упражнения

Терапевт Чиркова: при проблемах с осанкой помогут йога, пилатес и плавание

Некоторые виды физических упражнений могут оздоровить позвоночник и выправить осанку, рассказала терапевт Ольга Чиркова. Полезные для спины упражнения она подсказала в беседе с News.ru.

По ее словам, здоровью спины поможет комплекс упражнений, тренирующий и растягивающий все поддерживающие спину мышцы. «В случае проблем с осанкой необходима консультация с врачом ЛФК, который подберет индивидуальный комплекс упражнений. Из видов активностей, помогающих укреплять осанку, можно отметить йогу и пилатес, скандинавскую ходьбу, ходьбу на лыжах, плавание в полной координации», — объяснила Чиркова.

Неправильная осанка, предупредила Чиркова, отрицательно влияет на работу внутренних органов и систем, вызывает бессонницу, головные боли, изжогу и не только. Кроме того, продолжила терапевт, осанку поддерживают мышцы не только спины, но и шеи, брюшного пресса, рук и ног, ягодиц и тазового дна.

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