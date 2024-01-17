Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:33, 16 января 2024Забота о себе

Терапевт подсказала полезные для позвоночника упражнения

Терапевт Чиркова: при проблемах с осанкой помогут йога, пилатес и плавание

Фото: Unsplash

Некоторые виды физических упражнений могут оздоровить позвоночник и выправить осанку, рассказала терапевт Ольга Чиркова. Полезные для спины упражнения она подсказала в беседе с News.ru.

По ее словам, здоровью спины поможет комплекс упражнений, тренирующий и растягивающий все поддерживающие спину мышцы. «В случае проблем с осанкой необходима консультация с врачом ЛФК, который подберет индивидуальный комплекс упражнений. Из видов активностей, помогающих укреплять осанку, можно отметить йогу и пилатес, скандинавскую ходьбу, ходьбу на лыжах, плавание в полной координации», — объяснила Чиркова.

Неправильная осанка, предупредила Чиркова, отрицательно влияет на работу внутренних органов и систем, вызывает бессонницу, головные боли, изжогу и не только. Кроме того, продолжила терапевт, осанку поддерживают мышцы не только спины, но и шеи, брюшного пресса, рук и ног, ягодиц и тазового дна.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Елена Коршун раскрыла неочевидную причину постоянного кашля. Она объяснила, что хронический кашель может свидетельствовать о заражении бактерией хеликобактер пилори.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО заявили об активном наступлении России на Украине

      Мощный ветер на популярном горнолыжном курорте Сочи попал на видео

      Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным разрезом и восхитила фанатов

      Названа причина проблем с переводами между Россией и Турцией

      В России объяснили растущее значение Севморпути

      Стало известно о способности КНДР поразить крупнейшую базу США в Тихом океане

      Стилист Рогов высказался о назначении на роль ведущего «Модного приговора»

      В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении

      В Госдуме отреагировали на ограничения китайских банков при работе с россиянами

      В Европе заявили об экономической зависимости России от Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости