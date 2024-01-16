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14:06, 16 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неочевидную причину постоянного кашля

Фото: Voronaman / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Коршун раскрыла неочевидную причину постоянного кашля. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она объяснила, что хронический кашель может свидетельствовать о заражении бактерией хеликобактер пилори. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Хеликобактер пилори — это патогенная бактерия, которая раздражает гортань и за счет этого может появляться такой симптом, как хронический, постоянный кашель», — отметила Коршун.

Специалистка объяснила, что кашель при заражении бактерией идет из верхних слоев гортани со свистом. «И при этом дыхание поверхностное в момент приступа кашля», — добавила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пересаливание пищи может приводить к раку желудка. Доктор объяснил, что у пациентов с инфекцией хеликобактер пилори, которые злоупотребляют солью, риск возникновения рака многократно возрастает.

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      Олег Давыдов
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