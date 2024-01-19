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18:01, 19 января 2024Экономика

Сложности с глобальными цепочками поставок назвали новой нормой

Глава Ingka Group Бродин: нестабильность в цепочках поставок стала новой нормой
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Reuters

Руководители крупных компаний по всему миру на фоне напряженной ситуации в районе Красного моря назвали нестабильность в цепочках поставок новой нормой для мировой экономики. Об этом представители глобального бизнеса рассказали CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Последние годы мы привыкли жить в неспокойные времена, и, конечно, прискорбно видеть, что в мире произошло еще одно потрясение», — заявил генеральный директор Ingka Group (компания управляет магазинами IKEA по всему миру) Джеспер Бродин. Он отметил, что в последние годы «мир стал более динамичным и турбулентным», что стало своего рода новой нормой. Однако Бродин подчеркнул, что по сравнению с периодом пандемии текущая ситуация проще, так как у его компании нет проблем с запасами.

Генеральный директор DHL Тобиас Мейер, в свою очередь, рассказал, что его компания сталкивается с определенными сложностями. «У нас постоянные сбои. У нас есть проблема в Панамском канале, и у нас есть проблема в Красном море», — объяснил он. По мнению главы транспортной компании, в 2024 и 2025 годах нестабильность в мировой торговле сохранится, что может спровоцировать рост потребительских цен и инфляции по всему миру.

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Управляющий центральным банком Швейцарии Томас Джордан назвал текущую геополитическую ситуацию не очень хорошей. «Если произойдет эскалация на Ближнем Востоке или в Восточной Европе, это легко может повлиять на цены на энергоносители, на общие настроения в экономике, это может повлиять на обменный курс, инфляцию и так далее», — объяснил он.

Ранее аналитики Sea-Intelligence заявили, что атаки йеменских хуситов оказали на грузоперевозки в Красном море большее влияние, чем пандемия COVID-19. Согласно подсчетам экспертов, во время распространения коронавируса объемы морских перевозок падали на 47 процентов. Из-за конфликта в регионе этот показатель уже увеличился до 57 процентов. Сильнее вредила рынку только шестидневная блокировка движения через Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в 2021 году.

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