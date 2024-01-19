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12:13, 19 января 2024Экономика

Атаки хуситов в Красном море сравнили с пандемией COVID-19

Sea-Intelligence: атаки хуситов повлияли на грузоперевозки сильнее COVID-19

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Атаки йеменских хуситов оказали на грузоперевозки в Красном море большее влияние, чем пандемия COVID-19. Таким сравнением поделились аналитики Sea-Intelligence, их цитирует CNBC.

Согласно подсчетам экспертов, во время распространения коронавируса объемы морских перевозок падали на 47 процентов. Из-за конфликта в регионе этот показатель увеличился до 57 процентов. Сильнее всего вредила рынку только шестидневная блокировка движения через Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в 2021 году.

Перебои с доставкой грузов влияют на цепочки поставок некоторых компаний. Так, Tesla, Volvo и Michelin уже приостановили производство, а IKEA предупредила о задержках товаров.

«Угрозы судоходству в Красном море представляют угрозу для морской торговли во всем мире. Задержки и затраты растут. Хотя компании изучают альтернативные варианты доставки, побочные эффекты продолжают нарушать логистику во всем мире», — заявил генеральный директор Американской ассоциации одежды и обуви Стив Ламар.

По словам советника по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспера Рураде, за месяц с начала кризиса в Красном море тарифы на доставку одного контейнера из Азии в Европу выросли в четыре раза — с 1000 долларов до более 4000.

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Из-за увеличившегося времени в пути в портах не успевают разгружать и повторно использовать для экспорта морские контейнеры. Это ведет к задержке экспорта из Европы в Соединенные Штаты, а также из Азии в США и по всему миру. Одним из вариантов решения проблемы с потенциальным контейнерным кризисом называют выход на маршруты большего числа кораблей. По оценкам представителей морского флота, сегодня в эксплуатации находится около 90 процентов мирового флота. Справиться со снижением объема перевозок можно было бы, задействовав большее число судов.

«При обходе через мыс Доброй Надежды международным перевозчикам нужно одно или два дополнительных судна, чтобы компенсировать задержки», — отметил генеральный директор Sea-Intelligence Алан Мерфи. По его словам, перевозчики добавят суда в свою ротацию после китайского Нового года.

Удорожание морских грузоперевозок будет связано с отказом судовладельцев от маршрута через кризисную акваторию и Суэцкий канал. Вместо этого торговым судам придется значительно наращивать время в пути из-за обхода Африканского континента. В результате время доставки товаров между Азией и Европой увеличится в среднем на десять дней, посетовал генеральный директор Управления экономической зоны Филиппин Тересо Панга.

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      Вячеслав Агапов
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