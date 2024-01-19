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11:22, 19 января 2024Экономика

Влияние кризиса в Красном море на мировые грузоперевозки оценили

Аналитик Панга: расходы на грузоперевозки вырастут на 15 % из-за атак хуситов

Фото: Moises Sandoval / U.S. Navy / AP

Из-за кризиса в Красном море, вызванного ракетными обстрелами торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла», расходы на грузоперевозки в мире могут вырасти на 15 процентов. Об этом заявил генеральный директор Управления экономической зоны Филиппин Тересо Панга. Его слова приводит Филиппинское агентство новостей.

Как уточнил эксперт, удорожание морских грузоперевозок будет связано с отказом судовладельцев от маршрута через кризисную акваторию и Суэцкий канал. Вместо этого торговым судам придется значительно наращивать время в пути из-за обхода Африканского континента. В результате время доставки товаров между Азией и Европой увеличится в среднем на 10 дней, посетовал аналитик.

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Согласно данным агентства, до недавнего времени около 10 процентов мировых водных перевозок были непосредственно связаны с маршрутом через Красное море. Отказ от этого маршрута существенно усложнит логистику и негативным образом скажется на всей мировой торговле, заключил Панга.

Ранее о значительном росте стоимости морских грузоперевозок из-за ракетных атак хуситов заявлял и советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде. По его словам, за месяц с начала кризиса в Красном море тарифы на доставку одного контейнера из Азии в Европу выросли в четыре раза — с одной тысячи долларов до более четырех тысяч.

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      Анатолий Акулов
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