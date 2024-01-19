Собака растерзала кошку в багажном отделении самолета российской авиакомпании

Собака растерзала кошку на борту рейса из Санкт-Петербурга в Калининград

Суд постановил взыскать с российской авиакомпании 92,5 тысячи рублей за то, что в багажном отделении самолета этого перевозчика собака растерзала кошку. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из северной столицы в Калининград в декабре 2022 года. Россиянин путешествовал с тремя кошками: Амандой, Ладой и Кармен. Одну из них мужчина взял в салон, а двух других сдал в багаж в специальных переносках. По прилете в Калининград ему сообщили, что кошку Аманду во время рейса растерзала собака породы ягдтерьер, которая проломила переноску в багажном отделении.

Мужчина подал на авиакомпанию в суд, заявив, что животное перевозилось без намордника, клетки и соответствующих защитных сеток. Он потребовал выплатить ему 667,5 тысячи рублей за причиненный материальный вред, 800 тысяч рублей за моральный вред, а также компенсировать судебные расходы и страховку.

Отмечается, что суд удовлетворил иск частично, взыскав с перевозчика 11,7 тысячи рублей материального ущерба, 50 тысяч рублей морального вреда и штраф в размере 30,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Животное ищут по всему городу уже больше недели.

