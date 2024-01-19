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14:09, 19 января 2024Из жизни

Спасатели прыгнули в ледяную воду за провалившейся под лед собакой

WSGW: в США спасатели бросились в воду и вытащили провалившуюся под лед собаку

Фото: Al2leon / Shutterstock / Fotodom

В США собака погналась за оленем и провалилась под лед. Как сообщает WSGW, спасателям удалось вытащить питомца.

Шестилетний пес породы ирландский сеттер по кличке Куфакс гулял с хозяином в парке в городе Мидленд, штат Мичиган, когда увидел оленя и побежал за ним. Собака оказалась на замерзшей реке и внезапно провалилась под лед.

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Вскоре на место происшествия приехали спасатели. Они попытались достать Куфакса из ледяной воды с помощью веревки, но безуспешно. Тогда спасатели бросились в воду и вытащили тонущего пса.

Пес получил переохлаждение и не реагировал на происходящее. Его доставили в ветеринарную клинику, где спустя два часа он пришел в себя. В настоящее время Куфакс находится дома и восстанавливается.

Ранее сообщалось, что в Канаде супружеская пара заметила лосиху, провалившуюся под лед, и спасла ее. Животное пытались вытащить из реки 40 минут.

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      Алиса Удовик
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