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13:28, 19 января 2024Экономика

США обеспокоились масштабами скупки плодородных земель Китаем

Bloomberg: в США не могут оценить масштабы скупки сельхозземель Китаем в стране

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В США законодатели призвали усилить внимание к продажам сельскохозяйственных земель Китаю и другим странам на фоне выросших за пять лет на 40 процентов размеров принадлежащих иностранцам американских сельхозугодий. Обеспокоенность связана с возможными угрозами цепочкам поставок продовольствия и других рисков национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Еще одной проблемой, на которую указали в американской Счетной палате (GAO), на фоне официальных данных Минсельхоза признается неготовность оценить подлинный масштаб этих сделок. В частности, ведомство зависит от информации, которую иностранцы сами предоставляют ему о своей активности. Поэтому в США обеспокоились тем, что не могут оценить масштабы скупки плодородных сельхозземель.

Подотчетная Конгрессу GAO указала в материалах, на которые ссылаются журналисты, что «без улучшения своих внутренних процессов» Минсельхозом предоставлять достоверную информацию о собственности окажется невозможным. В связи с этим в организации попросили более своевременно и полно информировать Комитет по иностранным инвестициям в США и межведомственную группу Минфина.

Ранее в США уже жаловались на скупку китайцами земель, в том числе находящихся возле стратегических объектов. На 2019 год собственность граждан страны оценивалось там примерно в 777 квадратных километра американской земли, а в 2021 году сообщалось, что бывший китайский военный купил в Техасе участок земли вдоль американо-мексиканской границы.

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      Дмитрий Воронин
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